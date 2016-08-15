Под Мариуполем ВАЗ влетел в тягач с военной техникой, водитель погибла (фото)

09:59, 15 августа 2016
Происшествия
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Вечером 14 августа в Донецкой области на трассе Мариуполь - Мангуш у села Агробаза произошло смертельное ДТП.

0629.com.ua

Как сообщает 0629, по трассе со стороны Агробазы в сторону Мангуша двигался тягач МАЗ с военной техникой. У автомобиля сломался насос высокого давления, из-за чего он был вынужден остановиться.

В этот момент сзади в него врезался ВАЗ-21099, который двигался на большой скорости.

От полученных травм на месте скончалась 30-летняя женщина-водитель. Ее 7-летний сын в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из мариупольских больниц.

Известно, что светоотражатели у тягача имеются.

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Как сообщает Главное управление полиции в Донецкой области, ДТП произошло около 21:00. 30-летняя водитель ВАЗ-21099 совершила наезд на прицеп автомобиля МАЗ, который остановился в связи с технической неисправностью. 

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).

Проводится досудебное расследование.

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