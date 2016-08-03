На Львовщине вандал разбил 150 могил на сельском кладбище

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Самборский отдел полиции 2 августа поступило сообщение от председателя одного из сельских советов района о том, что на сельском кладбище местные жители обнаружили большое количество поврежденных могил и разбиты надгробные плиты и кресты.

Читайте такжеВо Львове День ВДВ отпраздновали яркими показательными выступлениями (фото)

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что ночью 2 августа на территории кладбища были разбиты надгробные плиты почти на 150 могилах, а также с 15 захоронений извлечены и разбиты надгробные кресты. Надгробия и кресты были разбиты тяжелым предметом, похожим на молот.

Правоохранители установили личность подозреваемого в совершении вандализма и в порядке ст. 208 УПК задержали 23-летнего неработающего местного жителя.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой, - наказывается штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок).

Мотивы, которые побудили молодого человека разрушить большое количество захоронений односельчан, выясняются.