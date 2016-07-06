Полиция взялась расследовать разгром вандалами кладбища на Одесщине (фото)

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, 5 июля в 14:30 в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение от председателя сельского совета о том, что неизвестный на местном кладбище повредил памятники.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и личный состав криминальной полиции, которые начали работу по установлению лиц, совершивших указанное правонарушение.

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По данному факту начато уголовное производство по ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств указанного события.

Напомним, информация о массовом вандализме на кладбище в селе Монаши появилась вчера.

По словам председателя Монашевского сельсовета Анатолия Черняховского, всего на кладбище около 500 могил, то есть разрушено было около трети.