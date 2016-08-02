Под Киевом произошло ДТП: водитель погиб на месте, ребенок попал в реанимацию (фото)

Об этом dtp.kiev.ua сообщает на своей странице в Facebook.

"Смертельное ДТП прямо сейчас под Киевом на Гостомельском шоссе, в сторону Ирпеня", - говорится в сообщении.

В результате столкновения погиб водитель, тяжелые травмы получил ребенок, он в реанимации.

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Сейчас на трассе образовалась пробка, машины едут со скоростью 15 км/час.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Столичном шоссе пьяный водитель врезался в место оформления ДТП, травмировав двух сотрудников полиции, которые оформляли происшествие.