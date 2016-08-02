Под Киевом произошло ДТП: водитель погиб на месте, ребенок попал в реанимацию (фото)
14:57, 02 августа 2016Происшествия
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Под Киевом произошло ужасное ДТП на Гостомельском шоссе.
Об этом dtp.kiev.ua сообщает на своей странице в Facebook.
"Смертельное ДТП прямо сейчас под Киевом на Гостомельском шоссе, в сторону Ирпеня", - говорится в сообщении.
В результате столкновения погиб водитель, тяжелые травмы получил ребенок, он в реанимации.
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Сейчас на трассе образовалась пробка, машины едут со скоростью 15 км/час.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на Столичном шоссе пьяный водитель врезался в место оформления ДТП, травмировав двух сотрудников полиции, которые оформляли происшествие.
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