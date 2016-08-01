В Харькове водителя BMW, разорвавшей мужчину на переходе на части, отправили в СИЗО

Его подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, передает местный сайт 057.ua со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что на месте аварии водителю было предложено пройти алкотест, результат которого оказался отрицательным. Мужчина также прошел соответствующее обследование в Харьковском областном наркологическом диспансере.

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"В ближайшее время будут готовы результаты экспертиз", - отметили в ГУ НП в Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, автомобиль BMW под управлением местного жителя смертельно травмировал пешехода, разорвав его на части, 30 июля на улице Гвардейцев-широнинцев.

«На месте происшествия собирались более 100 человек. Люди вели себя агрессивно, мешали работе полиции на месте ДТП и выражали желание самостоятельно расправиться с виновником дорожно-транспортного происшествия. 31 июля около 01:00 толпа разошлась, в медицинские учреждения и в полицию заявлений и обращений по данному факту не поступало», - сообщали в полиции.