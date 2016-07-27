На Одесчине в сельхозкооперативе сгорели 17,5 т сена, тушение пожара осложняется

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, 26 июля в службу спасения "101" поступило сообщение, что на окраине села Владычень произошел пожар в корпусе с сеном сельскохозяйственного производственного кооператива.

К месту происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение, которому пришлось преодолеть расстояние 20 км. Тушение пожара также осложнялось высокой плотностью закладки сена, высокой температурой горения и задымлением.

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Подвоз воды осуществлялся двумя единицами техники.

В результате пожара огнем уничтожена крыша строения и сено весом 17,5 тонн на общей площади 720 кв. м.

"От огня спасены расположенные рядом корпуса для скота", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 24 июля во Львовской области во время пожара на поле сгорело 35 га пшеницы.