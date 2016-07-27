Во Львовской области на железнодорожном переезде погиб мужчина

Об этом УНИАН сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской госадминистрации.

26 июля в 17:40 на регулируемом железнодорожном переезде в городе Броды маневровым поездом был смертельно травмирован 47-летний мужчина.

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Он перебегал через пути при закрытом шлагбауме и не реагировал на звуковые сигналы.