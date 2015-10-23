Поезд "Киев-Ивано-Франковск" наехал на автомобиль, есть пострадавшие (фото)

Об этом сообщили в ГСЧС Ивано-Франковской области.

"В селе Клузеве Тысменицкого района на железнодорожном переезде поезд "Киев -Ивано-Франковск" наехал на легковой автомобиль. Водитель автомобиля и его пассажирка госпитализированы", - отметили в ведомстве.

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Трагедия произошла около 10:00. Состояние пострадавших - средней тяжести. Задержка поезда составила 9 минут.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Франции произошло крупнейшее за последние 33 года ДТП.