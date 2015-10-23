Поезд "Киев-Ивано-Франковск" наехал на автомобиль, есть пострадавшие (фото)
14:49, 23 октября 2015Общество
1433 0
В пятницу, 23 октября, вблизи Ивано-Франковска поезд "Киев - Ивано-Франковск" наехал на легковой автомобиль.
Фото: ГСЧС
Об этом сообщили в ГСЧС Ивано-Франковской области.
"В селе Клузеве Тысменицкого района на железнодорожном переезде поезд "Киев -Ивано-Франковск" наехал на легковой автомобиль. Водитель автомобиля и его пассажирка госпитализированы", - отметили в ведомстве.
Читайте такжеВ Донецкой области электричка протаранила грузовик и сошла с рельсов (фото)
Трагедия произошла около 10:00. Состояние пострадавших - средней тяжести. Задержка поезда составила 9 минут.
Как сообщал УНИАН, сегодня во Франции произошло крупнейшее за последние 33 года ДТП.
Фото: ГСЧС
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter