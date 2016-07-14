СБУ задержала на Донбассе боевика батальона "Восток" (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что житель Марьинского района в течение декабря 2014 года - сентября 2015 года проходил "службу" в одной из комендатур террористов. Боевик принимал участие в боевых столкновениях с силами антитеррористической операции в Донецком аэропорту и поселке Жабуньки вблизи Донецка.

"Впоследствии, разочаровавшись в идеях фейковой "Новороссии", боевик сбежал из тергруппировки "Восток" и скрывался в одном из сел Донбасса на подконтрольной Украине территории", - сказано в сообщении.

Читайте такжеСБУ задержала террориста из группировки "Восток" с татуированной на груди свастикой (видео)

В ходе обыска по месту укрытия боевика сотрудники спецслужбы обнаружили документы, которые подтверждают его "службу" в незаконном вооруженном формировании "Восток".

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные мероприятия.