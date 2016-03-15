В Авдеевке СБУ задержала боевика террористической банды "Восток"

Как сообщает пресс-центр СБУ, в июне 2014 года житель Донетчины добровольно прибыл в город Ясиноватая и присоединился к незаконному формированию террористов. Он с оружием в руках дежурил на блокпосту боевиков и выполнял диверсионные задания против сил антитеррористической операции.

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Впоследствии по указанию главарей боевика направили в Авдеевку для сбора и передачи информации о перемещении и местах дислокации военной техники и подразделений Вооруженных сил Украины. Он также разрабатывал маршруты пересечения линии разграничения в обход украинских блокпостов для проникновения диверсионных групп "ДНР".

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для задержания всех сообщников боевика "Востока".

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