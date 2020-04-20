На столичном Виноградаре нашли закопанным труп в мусорном мешке - соцсети (фото)
20:29, 20 апреля 2020Происшествия
623 0
Тело обнаружили в лесу среди деревьев.
На месте работает полиция / dtp.kiev.ua
В столичном микрорайоне Виноградарь вечером в понедельник обнаружили мертвое тело, закопанное в мешке от мусора.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"Жуткая находка в Киеве на проспекте Георгия Гонгадзе. В лесу на Виноградаре найден труп, закопанный в мусорном мешке. На месте работает полиция и СОГ", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Киеве в реке нашли человеческие останки (видео)
Подробности жуткого происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, ранее в лимане в пригороде Одессы нашли труп мужчины, пропавшего неделю назад по дороге в магазин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter