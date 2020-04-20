На столичном Виноградаре нашли закопанным труп в мусорном мешке - соцсети (фото)

Тело обнаружили в лесу среди деревьев.

В столичном микрорайоне Виноградарь вечером в понедельник обнаружили мертвое тело, закопанное в мешке от мусора.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Жуткая находка в Киеве на проспекте Георгия Гонгадзе. В лесу на Виноградаре найден труп, закопанный в мусорном мешке. На месте работает полиция и СОГ", - говорится в сообщении.

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Подробности жуткого происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, ранее в лимане в пригороде Одессы нашли труп мужчины, пропавшего неделю назад по дороге в магазин.