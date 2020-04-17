В МВД раскрыли мотивы расстрела молодой пары в Кривом Роге

При задержании убийца выпрыгнул из окна своей квартиры на 8-м этаже.

В Кривом Роге вчера 53-летний мужчина расстрелял из охотничьего ружья молодую пару.

Читайте такжеВ Кривом Роге расстреляли молодую пару, погибла 25-летняя девушка - СМИ (фото, видео)

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, девушка 25 лет погибла на месте, ее 26-летний парень получил тяжелейшие травмы и находится в реанимации.

«Благодаря чётким и слаженным действиям полиции, анализу видео из камер системы «Безопасный город» подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки. Им оказался гражданин Полев Герман Юрьевич, 1968 года рождения. В момент, когда подразделение спецназа полиции «Корд» пошло на штурм его квартиры, он выпрыгнул из окна 8 этажа и скончался от полученных травм», - сообщил Геращенко.

Он отметил, что, по предварительной информации, мотивом убийства девушки и попытки убить молодого человека стала ревность.