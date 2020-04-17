В Кривом Роге вероятный убийца 25-летней девушки выпрыгнул с 8-го этажа – СМИ (фото)
09:51, 17 апреля 2020Происшествия
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По информации СМИ, в это время в дверь его квартиры пытались войти правоохранители.
Мужчина выпрыгнул с 8 этажа / фото one.kr.ua
Около 5:30 в Кривом Роге в микрорайоне 5-й Горняцкий вероятный убийца девушки выпрыгнул из окна на восьмом этаже.
Как сообщает one.kr.ua, в это время в дверь его квартиры пытались войти правоохранители. 52-летний горожанин умер до приезда скорой помощи.
фото one.kr.ua
«На месте инцидента работают правоохранители. Есть информация, что стражам порядка удалось найти оружие, из которого стреляли. По мнению полиции, умерший являлся вероятным стрелком, который расстрелял молодую пару в Кривом Роге на улице Дышинского. Тогда девушка от полученных ранений погибла на месте», – говорится в сообщении.
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