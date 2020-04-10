В Харькове взорвали банкомат (фото)

Полицейские задержали двух подозреваемых через несколько часов после совершения преступления.

В Харькове полицейские задержали двух мужчин, причастных к подрыву банкомата.

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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о взрыве банкомата в помещении магазина по проспекту Победы поступило в полицию 10 апреля в 4:24.

«В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Взрыв повредил имущество банковского учреждения и торгового заведения. Сумма нанесенного ущерба устанавливается», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники уголовного розыска задержали злоумышленников через несколько часов после совершения ими преступления.

Эксперты установили, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

Следователи Шевченковского отдела полиции открыли по данному факту уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.