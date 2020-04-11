В Запорожье обрушился трехэтажный дом: жителей эвакуировали (фото)

Спасатели эвакуировали из очага опасности 15 человек, остальные, около 40 человек - вышли самостоятельно.

В Запорожье спасатели эвакуировали жильцов многоквартирного дома, где обвалился первый этаж.

Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области.

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Спасатели эвакуировали 15 человек, остальные жители дома вышли самостоятельно.

"11 апреля в 12:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о происшествии в 3-этажном жилом доме на ул. Павлокичкаская в Заводском районе Запорожья. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошло разрушение конструкции дома на первом этаже в нежилом помещении с последующим обрушением в подвал", - говорится в сообщении.

Под угрозой оказались жители 2 и 3 этажей. Спасатели эвакуировали из очага опасности 15 человек, остальные, около 40 человек - вышли самостоятельно.

Бойцы ГСЧС оградили очаг опасности и контролируют место происшествия.

На месте работают сотрудники полиции и представители органов местной власти. Сотрудники газовой службы перекрыли газоснабжение для предотвращения взрыва. Причина разрушения устанавливается. Ситуация контролируемая. Пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, в центре Одессы на перекрестке улицы Урицкого и переулка Нахимова обвалился дом - памятник архитектуры местного значения.