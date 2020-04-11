В Харькове в смертельном ДТП с участием "скорой" погибли три человека (фото, видео)

Легковой автомобиль внезапно выехал на встречную полосу и врезался в "скорую".

В Харькове на окружной дороге в районе Рогани столкнулись Daewoo и автомобиль скорой помощи "УАЗ".

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В результате аварии три человека погибли, а еще четверо получили травмы, сообщает "Общественное: Харьков". Инцидент случился в пятницу вечером, 10 апреля.

По словам заместителя начальника Главного управления полиции Харьковщины Сергея Чижа, в "скорой" был видеорегистратор, который зафиксировал момент столкновения: автомобиль внезапно выехал на встречную полосу и врезался в "скорую". В скорой находилось пятеро людей. Водитель погиб на месте, четверо травмированных в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Водитель (предварительно, женщина) и пассажир Daewoo также погибли.

Как рассказал заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Юрий Подзолков, бригада скорой (четверо мужчин) везла пациентку из поселка Хорошево (Харьковский район) в Харьков. Погибшему водителю скорой - за 50 лет. В скорой работал два года. Пациентка и трое работников скорой в крайне тяжком состоянии в больнице.

Подзолков также отметил, что нареканий к водителю не было, а автомобиль вовремя проходил техническое обслуживание.

Напомним, в прошлом году в Киеве на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина произошло ДТП с участием кареты скорой помощи: двое человек погибли, шестеро пострадали.