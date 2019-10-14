В Киеве "скорая" столкнулась с легковушкой: двое погибших и пятеро пострадавших (видео)

Карета скорой помощи на красный свет влетела в легковой автомобиль.

В воскресенье вечером, 13 октября, в Киеве на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина произошло ДТП с участием кареты скорой помощи: двое человек погибло, пятеро пострадали.

Как сообщает портал dtp.kiev.ua, среди пострадавших — трое детей.

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«Предварительно, девушка с двумя детьми на Пежо двигалась по ул. Ватутина прямо к Троещине на зеленый свет. Скорая с больным ребенком двигалась на красный свет с Маяковского на Перова, скорая протаранила Пежо в левый борт и опрокинулась. Водитель скорой сильно ударился головой в правую стойку и погиб на месте. Еще двое врачей скорой в критическом состоянии были госпитализированы, ребенок в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении на странице портала в Facebook.

Кроме того, пострадали также девушка с Пежо и двое ее детей.

«Все трое были также срочно госпитализированы», — отмечено в сообщении.

Позже появилось сообщение, что скончался фельдшер скорой помощи.

По словам свидетелей, водитель скорой включил сирену за несколько секунд до удара.