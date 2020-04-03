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В Одессе в подъезде многоэтажки произошел взрыв (фото)

01:38, 03 апреля 2020
Происшествия
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В подъезде одесской многоэтажки произошел взрыв / фото od.npu.gov.ua

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Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Так, 2 апреля около 22.00 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что на 3-м этаже многоэтажного дома на ул. Краснова произошел взрыв. Она сообщила, что на площадке перед квартирами взорвался неизвестный предмет.

На месте работает следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления ГУНП и спасатели.

На месте взрыва в Одессе работает следственно-оперативная группа / фото od.npu.gov.ua

Отмечается, что в результате происшествия люди не пострадали. Взрывной волной повреждены окна.

По предварительным данным, взорвалось самодельное изделие.

Предварительно, взорвалось самодельное изделие / фото od.npu.gov.ua

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Рени Одесской области произошел взрыв гранаты РГД-5 во дворе жилого дома.

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