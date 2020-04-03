В Одессе в подъезде многоэтажки произошел взрыв (фото)

По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство.

В Одессе в подъезде жилого 5-этажного дома привели в действие самодельное взрывное устройство.

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Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Так, 2 апреля около 22.00 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что на 3-м этаже многоэтажного дома на ул. Краснова произошел взрыв. Она сообщила, что на площадке перед квартирами взорвался неизвестный предмет.

На месте работает следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления ГУНП и спасатели.

Отмечается, что в результате происшествия люди не пострадали. Взрывной волной повреждены окна.

По предварительным данным, взорвалось самодельное изделие.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Рени Одесской области произошел взрыв гранаты РГД-5 во дворе жилого дома.