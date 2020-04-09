На Харьковщине группа полицейских «крышевала» незаконную порубку древесины: ориентировочные убытки государству - 300 миллионов гривень

В результате незаконной вырубки леса ущерб государству может составлять ориентировочно 300 млн грн.

В Харьковской области четырех полицейских подозревают в «крышевании» незаконной порубки древесины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, четверо сотрудников Валковского ОП ГУНП в области уведомлены о подозрении по факту превышения служебных полномочий и пособничества в порубке леса (ч.3 ст.365, ч.5 ст.27, ч.4 ст.246 УК Украины)

Также по факту вырубки древесины уведомлены о подозрении 11 жителей Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областей.

Правоохранителями установлено, что в период 2018-2020 годов житель Змиевского района создал группу лиц численностью более 30 человек для осуществления незаконной порубки деревьев на территории Валковского и других районов области для дальнейшей реализации.

«Указанный мужчина совместно с двумя жителями Сумской и Черниговской областей создали преступную схему с явно выраженной иерархической структурой. В преступную схему злоумышленники привлекли, кроме других лиц, работников местных органов полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские систематически за денежное вознаграждение «крышевали» незаконные схемы «черных лесорубов» - сопровождали автотранспорт, перевозящий незаконно срубленную древесину, предоставляли служебную информацию о запланированных мероприятиях, направленных на выявление и предотвращение указанных преступлений, и иным образом принимали меры по устранению препятствий в совершении преступлений вышеуказанной группой.

По сведениям прокуратуры, среди подозреваемых четверо полицейских - оперуполномоченный сектора криминальной полиции, начальник одного из секторов реагирования патрульной полиции и двое полицейских сектора реагирования патрульной полиции.

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На настоящее время согласно заключению эксперта и расчета специалиста, в указанном производстве установлен ущерб государству на сумму 850 тыс. грн.

«В общей сложности вследствие незаконной порубки деревьев ущерб может составлять ориентировочно 300 млн грн (будут подтверждены после проведения осмотров участков, на которых вырублены деревья, и результатов экспертных исследований)», - сказано в сообщении.

Прокуратурой области с целью прекращения преступной деятельности указанной группы проведено около 50 обысков по домашним адресам фигурантов и служебным помещением отделов полиции. Во время обысков изъяты черновые записи о расчетах с правоохранителями, банковские карточки, бензопилы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

«После обработки полученных доказательств, в том числе по результатам проведенных обысков, будет решен вопрос об уведомлении о подозрении других лиц. Также проверяется причастность других сотрудников правоохранительных органов к этому преступлению», - добавили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

ресечения в виде содержания под стражей.