В горевшем в 2019 году одесском колледже снова произошел пожар (фото)
В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, горевшем в декабре 2019 года, сегодня снова произошел пожар.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в 18:15 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по ул. Троицкая, 25, где находится колледж, идет дым с пятого этажа.
Это здание не функционирует, никакая деятельность в нем не ведется, оно является вещдоком в уголовном производстве, расследование которого еще не завершено.
Отмечается, что сегодня по прибытию на место вызова спасатели установили: горят кабели на 5 этаже. Пожарные оперативно затушили огонь.
Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами. Кто именно спровоцировал пожар, пока неизвестно.
Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.
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В результате пожара погибли 16 и пострадали более 30 человек.
Правительственная комиссия назвала причиной пожара в колледже возгорание бытового электрооборудования.
Правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге, а также заведующей хозяйством учебного заведения.