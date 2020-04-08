В горевшем в 2019 году одесском колледже снова произошел пожар (фото)

Здание сейчас не функционирует и является вещдоком в уголовном деле.

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, горевшем в декабре 2019 года, сегодня снова произошел пожар.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в 18:15 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по ул. Троицкая, 25, где находится колледж, идет дым с пятого этажа.

Это здание не функционирует, никакая деятельность в нем не ведется, оно является вещдоком в уголовном производстве, расследование которого еще не завершено.

Отмечается, что сегодня по прибытию на место вызова спасатели установили: горят кабели на 5 этаже. Пожарные оперативно затушили огонь.

Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами. Кто именно спровоцировал пожар, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

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В результате пожара погибли 16 и пострадали более 30 человек.

Правительственная комиссия назвала причиной пожара в колледже возгорание бытового электрооборудования.

Правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге, а также заведующей хозяйством учебного заведения.