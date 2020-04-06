В Николаеве стреляли в скандального бизнесмена "Мультика", пострадавший в реанимации – СМИ

В городе объявили план «Перехват», разыскивается автомобиль темного цвета на еврономерах.

Во дворе офисного центра «Техноконтракт» в центре Николаева произошла стрельба. Скандально известный николаевский бизнесмен, криминальный авторитет Михаил Титов получил ранение в голову и доставлен в реанимацию.

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Об этом сообщают «Новости-N». Стрелявший с места происшествия скрылся. По информации очевидцев, якобы есть еще один раненый, которого увезла «скорая». Однако эта информация пока не подтверждена.

На месте работают правоохранители. На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм.

Журналисты установили, что в голову был ранен известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный в определенных кругах под прозвищем «Мультик». В данный момент он находится в реанимации БСМП.

В связи с покушением на Титова в Николаеве объявлен план "Перехват" - разыскивается автомобиль темного цвета на еврономерах.