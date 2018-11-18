Николаевского криминального авторитета "Мультика" втихаря выпустили из СИЗО - журналист (фото)

По словам Гнапа, "Мультика" выпустили на свободу несколько месяцев назад.

Журналист Дмитрий Гнап заявил, что николаевского криминального авторитета Михаила Титова по кличке "Мультик" несколько месяцев назад выпустили из СИЗО.

На своей странице в Facebook он опубликовал фото, на котором, по его словам, изображен "Мультик", который пару недель назад перед началом турнира по единоборствам слушал выступление губернатора Николаевской области Алексея Савченко.

Читайте такжеВ СИЗО Николаева нашли мертвым фигуранта дела криминального авторитета "Мультика"

"На нем (фото - Ред.) криминальный авторитет "Мультик" снова на свободе. В компании друзей он слушает выступление руководителя Николаевщины Савченко. Перед началом турнира по единоборствам. Втихаря несколько месяцев назад "Мультика" выпустили из СИЗО", - утверждает Гнап.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве в августе 2017 года задержали пятерых членов организованной преступной группировки, которые, в частности, установили контроль над деятельностью политических партий и влияли на принятие решений государственными и местными чиновниками.

Среди задержанных – лидер организованной преступной организации Михаил Титов, известный в криминальной среде как «Мультик».

По информации генерального прокурора Украины Юрия Луценко, задержанные члены ОПГ на протяжении 2008-2017 годы занимались рэкетом, рейдерством, автоугонами, присвоением имущества.