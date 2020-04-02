В Харьковской области из-за сжигания сухой травы сгорело здание (фото)

Причиной пожара стал так называемый человеческий фактор.

В Харьковской области в поселке Малая Даниловка из-за сжигания травы и мусора сгорело хозяйственное здание.

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Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области, спасателям удалось не допустить распространение огня на соседние здания.

Всего за сутки пожарами были охвачены 29 га открытых территорий.

В Главном Управлении ГСЧС призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. "Прежде всего, не следует разводить открытый огонь у лесной зоны, в полях, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке. Категорически запрещено выжигать мусора и растительные остатки. Помните, что пожары в экосистемах также могут вызвать тяжелые последствия, в частности, неконтролируемое распространение огня на жилые дома и рядом расположенные сооружения, разрушение плодородного слоя почвы и гибель животных", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 марта под Днепром женщина решила убрать кладбище и сожгла 2 гектара земли. В частности, женщина подожгла сухие листья, но из-за ветренной погоды, пламя разнесло по сухой траве.