Мэр Тернополя просит горожан прекратить массовые пикники

Он также пояснил, почему полиция не штрафует нарушителей карантина.

Мэр Тернополя Сергей Надал призвал горожан быть более сознательными и прекратить массово собираться на пикники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня мэр вел речь в прямом эфире «УХ-радио», комментируя вчерашний массовый выезд жителей Тернополя на шашлыки в районе городского пляжа, а также пригородное село Белая.

При этом он пояснил, что штрафовать за подобное нарушение карантина ни полиция, ни муниципальная инспекция в настоящее время не могут из-за отсутствия полномочий.

«Шашлык, отдых с друзьями - это нормальное человеческое желание. Но это и повышенный риск заразиться коронавирусом. На пляж, где собрались люди, выезжали подразделения полиции, предлагали им разойтись. Штрафовать за это не можем. Поскольку в Украине не введено чрезвычайное положение, передвигаться не запрещено. Мы призываем не собираться вместе во время карантина, но это носит рекомендательный характер. Сейчас в городе за нарушение карантина составляли лишь протоколы в отношении перевозчиков и предпринимателей, которые несмотря на запреты продолжали торговлю. Никто не составляет штрафов на людей. Мы советуем, рекомендуем меньше выходить на улицу, но штрафов за такое нет. Наверное, люди не совсем понимают опасность. Сейчас надежда только на сознание людей», - сказал Надал.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера на пляже возле озера собралось много компаний на пикники, в общем возле пляжа можно было увидеть одновременно более 50 автомобилей.

Вечером тернополяне начали выкладывать в «Фейсбуке» видео, на котором видно, сколько люди не соблюдают карантин. В комментариях большинство авторов осудили поведение отдыхающих, которые подвергают опасности себя, а в дальнейшем могут стать угрозой для других жителей города. Тернополяне говорили, что за такое нужно штрафовать.