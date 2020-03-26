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На Киевщине в результате ДТП погибли два человека, еще четверо травмированы (фото)

11:43, 26 марта 2020
Происшествия
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Во время ДТП погибли два человека / Фото: Патрульная полиция Киевской области

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Как сообщает в Facebook Патрульная полиция Киевской области, автоавария произошла 25 марта около полуночи на 50-м км трассы, неподалёку села Большая Солтановка в Васильковском районе.

Согласно предварительным данным, 34-летний водитель грузовика Mercedes, двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и допустил столкновение с двумя автобусами ПАЗ, которые были припаркованы на обочине.

Авария произошла на трассе Киев-Одесса / Фото: Патрульная полиция Киевской области

В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли и еще четверо были госпитализированы в больницу.

Сейчас патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия и осуществляют регулирование транспорта.

Четверо пострадавших госпитализированы / Фото: Патрульная полиция Киевской области

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