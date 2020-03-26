На Киевщине в результате ДТП погибли два человека, еще четверо травмированы (фото)
В Киевской области на трассе Киев-Одесса в результате ДТП два человека погибли, еще четверо получили травмы.
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Как сообщает в Facebook Патрульная полиция Киевской области, автоавария произошла 25 марта около полуночи на 50-м км трассы, неподалёку села Большая Солтановка в Васильковском районе.
Согласно предварительным данным, 34-летний водитель грузовика Mercedes, двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и допустил столкновение с двумя автобусами ПАЗ, которые были припаркованы на обочине.
В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли и еще четверо были госпитализированы в больницу.
Сейчас патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия и осуществляют регулирование транспорта.