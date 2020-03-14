В Киеве патрульные протаранили Hyundai, водитель с пассажирами ответили копам (фото)

Пассажиры поврежденного Hyundai пытались вломиться в патрульное авто и провоцировать правоохранителей на драку.

Утром в Киеве полицейские протаранили автомобиль Hyundai, подбросив автомобиль на еще один Hyundai впереди.

Об этом сообщает Информатор.

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После столкновения водитель вместе с пассажирами легковушки пострадавшего напали на девушку-копа.

По предварительной информации, патрульные ехали со стороны Севастопольской площади по Воздухофлотскому проспекту. Два Hyundai стартовали со светофора. Тогда полицейский на полном ходу протаранил впереди автомобиль, в котором, по словам свидетелей, ехало 5 человек. Двое из них получили легкие травмы.

Как говорят участники аварии с третьего авто, с салона Hyundai вышли две девушки и двое парней в нетрезвом состоянии и начали вламываться в поврежденную Toyota Prius, а потом схватили патрульных и провоцировали драку.

На место прибыло еще три экипажа полиции, после чего конфликт начал утихать. Медики оказали помощь нескольким пассажирам Hyundai, поскольку после инцидента они пожаловались на плохое самочувствие.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области на трассе Одесса - Рени на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.