На Харьковщине 7-летняя девочка порезала ножом бабушку, защищая мать

43-летнюю женщину с колото-резаными ранами спины госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Харьковской области во время семейного конфликта 7-летняя девочка ранила ножом свою бабушку, защищая мать.

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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 10 марта в полицию поступило сообщение о том, что в отделение реанимации Змиевской больницы с колото-резаными ранами спины в тяжелом состоянии доставлена 43-летняя жительница села Гениевка.

Полицейские установили, что в тот день пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения затеяла ссору со своей дочерью.

«Женщины стали толкать друг друга и хватать за волосы. Свидетелем конфликтной ситуации стал малолетний ребенок. Защищая свою мать, девочка схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов бабушке в спину», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.