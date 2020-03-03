Под Киевом подросток с топором набросился на родственников: тетя и 4-летний двоюродный брат в тяжелом состоянии

Между родственниками произошла ссора, во время которой 14-летний юноша с топором и ножом напал на родную тетю и своего 4-летнего двоюродного брата.

В Киево-Святошинском районе во время ссоры подросток набросился с топором и ножом на своих родственников.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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Как сообщается, подросток проживал вместе с родственниками отдельно от матери-киевлянки, поскольку ходил в частное учебное заведение, что неподалеку.

Между родственниками произошла очередная ссора, и тогда у малолетнего возник преступный умысел. Парень взял кухонный нож и набросился на свою тетю – нанес ей удар ножом в грудь.

Женщина стала обороняться и выхватила нож, однако племянник побежал на кухню и взял еще один нож и топор. Потерпевшая выбежала из дома и начала звонить сестре, однако, школьник выбил топором у нее из рук телефон и снова начал наносить удары. Позже злоумышленник переключился на 4-летнего двоюродного брата, которому также нанес многочисленные ножевые ранения.

Именно в это время домой вернулась мать обидчика, которой родственница успела сообщить о преступлении. Впрочем, парень пытался ударить ножом и родную мать, а потом он убежал со двора в неизвестном направлении.

Полиция оперативно установила местонахождение нападающего. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления подозрения.

На месте происшествия полицейские изъяли орудия преступления – ножи и топор.

Потерпевшие родственники находятся в реанимационном отделении больницы с множественными ножевыми ранениями, их состояние стабильно тяжелое.

Следователи квалифицировали произошедшее по ч. 2 ст.15 (Покушение на преступление), п.1 п.2 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.