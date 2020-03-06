СБУ предотвратила контрабанду контрафактных сигарет в ЕС на 15 миллионов гривень

Сотрудники СБУ обнаружили в автомобиле контрабандистов 500 тысяч пачек сигарет.

В Волынской области Служба безопасности Украины блокировала масштабную схему незаконной переправки оптовых партий контрафактных табачных изделий в страны Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно предварительным данным следствия, участники группировки организовали механизм нелегального производства подакцизной продукции. Готовый товар фигуранты планировали незаконно транспортировать за границу для сбыта на территории европейских стран.

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Отмечается, что правоохранители остановили в Волынской области транспортное средство участников группы.

«В ходе его проверки сотрудники СБУ обнаружили 500 тысяч пачек контрафактных сигарет на общую сумму 15 миллионов гривен. Обнаруженный товар фигуранты пытались незаконно переправить через госграницу», - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.