ТРЦ на Лыбидской открыли для посетителей после затопления

Также возле торгового центра временно изменили заезд на паркинг.

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza открыли для посетителей после того, как на улице Антоновича прорвало теплосеть. Тогда нижние этажи здания затопило.

Об этом сообщили в Facebook.

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«Первый и второй этаж работают в обычном режиме, некоторые магазины и рестораны на 0 и -1 этажах временно закрыты, просим извинить за неудобства», — говорится в сообщении.

Также возле торгового центра временно изменили заезд на паркинг: на стоянку P0 можно попасть с улицы Новая.

Напомним, вечером 13 января на ул. Антоновича в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Вследствие порыва кипяток покрыл проезжую часть дороги. Также образовалась яма, в которую задними колесами провалилось маршрутное такси.

Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина «Ашан» и первый этаж ТРЦ «Ocean Plaza».

В результате происшествия пострадали 10 человек.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело.