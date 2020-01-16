ТРЦ на Лыбидской открыли для посетителей после затопления
Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza открыли для посетителей после того, как на улице Антоновича прорвало теплосеть. Тогда нижние этажи здания затопило.
Об этом сообщили в Facebook.
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«Первый и второй этаж работают в обычном режиме, некоторые магазины и рестораны на 0 и -1 этажах временно закрыты, просим извинить за неудобства», — говорится в сообщении.
Также возле торгового центра временно изменили заезд на паркинг: на стоянку P0 можно попасть с улицы Новая.
Напомним, вечером 13 января на ул. Антоновича в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Вследствие порыва кипяток покрыл проезжую часть дороги. Также образовалась яма, в которую задними колесами провалилось маршрутное такси.
Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина «Ашан» и первый этаж ТРЦ «Ocean Plaza».
В результате происшествия пострадали 10 человек.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело.