Под Черниговом 13-летняя школьница забеременела от 58-летнего педофила

Связь между мужчиной и школьницей вскрылась после того, как девушка обратилась за помощью к врачам.

На Черниговщине 13-летняя школьница забеременела от 58-летнего мужчины.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Читайте такжеРусскую учительницу засняли во время секса с девятиклассником

Согласно информации, связь между зрелым мужчиной и школьницей вскрылась после того, как 2 марта девушка обратилась за помощью к врачам в связи с беременностью.

«Несовершеннолетняя рассказала правоохранителям, что имела длительные интимные отношения с мужчиной, который годится ей в дедушки. Полиция обоснованно подозревает в содеянном мужчину, 1962 г. н. Он в содеянном сознался и дал правдивые показания», - говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от ее добровольного согласия) – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.

Ранее в Днепре педофил снимал издевательства над девочкой и продавал видео.