В Киеве неизвестные ночью обрисовали один из вагонов детской железной дороги (видео)

Работники говорят - эти вагоны только недавно обновили.

Разрисовали детскую железную дорогу граффити и убежали. В столице неизвестные ночью пробрались на территорию детской железной дороги и обрисовали один из вагонов.

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Как говорится в сюжете ТСН, не остановил хулиганов ни высокий забор, ни колючая проволока. Работники говорят - эти вагоны только недавно обновили.

Убытки от такого уличного творчества достигают 150 тысяч гривень.