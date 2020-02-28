В больнице Одессы умер 3-летний мальчик, получивший ожоги во время пожара

В результате пожара в жилом доме мальчик получил ожоги 75% поверхности тела.

В больнице Одессы умер 3-летний мальчик, получивший тяжелые ожоги во время пожара на прошлой неделе в городе Белгород-Днестровский.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщила волонтер Екатерина Ножевникова, которая оказывает помощь пострадавшим, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

«Сердце маленького Ярика, получившего ожоги 75% тела при пожаре, ночью остановилось», - сообщила она.

Она отмечает, что врачи сделали все возможное для спасения ребенка, который был обеспечен всеми лекарствами, купленными, в том числе за благотворительные средства.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в городе Белгород-Днестровский Одесской области во время пожара в жилом доме погиб 29-летний мужчина, его 3-летний племянник получил ожоги. Скорая помощь доставила мальчика в больницу в крайне тяжелом состоянии. Предполагаемая причина пожара – неисправность печного отопления.

По факту случившегося полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.