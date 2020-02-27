Из-за столкновений на харьковском рынке "Барабашово" полиция задержала 53 человека (фото, видео)
18:52, 27 февраля 2020Происшествия
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Правоохранители устанавливают личности задержанных и проводят следственные действия.
В Харькове днем произошли беспорядки возле рынка "Барабашово" / Национальная полиция Украина
По итогам беспорядков на рынке «Барабашово» в Харькове в Киевский отдел полиции доставили 53 гражданина.
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Как сообщается на сайте нацполиции, правоохранители устанавливают личности задержанных и проводят следственные действия. Открыто уголовное производство.
Напомним, 27 февраля около 11:30 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Амурской возле рынка «Барабашово» собралось более 100 человек и, якобы, гремят взрывы.
Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, на месте происшествия полицейскими изъято несколько резиновых дубинок, газовые баллончики. Также устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта.
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