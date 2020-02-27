Столкновения на "Барабашова": полиция задержала 20 человек

На месте происшествия правоохранители изъяли несколько резиновых дубинок и газовых баллончиков.

В Харькове из-за столкновений на территории рынка «Барабашово» в отдел полиции доставили 20 граждан для установления их личностей и обстоятельств происшествия.

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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 27 февраля около 11:30 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Амурской, возле рынка «Барабашово», собралось более 100 человек и якобы раздаются взрывы.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, на месте происшествия полицейскими изъято несколько резиновых дубинок, газовые баллончики. Также устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта.

«Кроме того, в отдел полиции доставили 20 человек, которых сейчас опрашивают. От слезоточивого газа также пострадало несколько полицейских», - рассказал он.

Отмечается, что всего в полицию поступило 8 сообщений о ситуации на территории торгового центра. Факт события внесен в Единый учет заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Работники следственно-оперативных групп проводят осмотр места происшествия.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове во время столкновений на рынке «Барабашово» неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ.