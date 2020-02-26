На Днепропетровщине автомобиль вылетел с моста и повис над рекой (видео)

Водитель смог самостоятельно выбраться из салона.

В Днепропетровской области автомобиль вылетел с моста и повис над рекой.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

На рассвете водитель ехал по переправе в Кривом Роге. Вероятно, скорость была великовата, а дорога - скользкая. Легковушку развернуло и задней частью понесло в пропасть. Но машина четко вошла сквозь опоры ограждения моста и зависла над пропастью.

Водитель смог самостоятельно выбраться из салона. Пострадавших нет. Спасатели, прибывшие по вызову, вытащили автомобиль на дорогу с помощью троса.

Как сообщал УНИАН, на трассе Киев-Чоп во Львовской области столкнулись шесть автомобилей.