На Днепропетровщине автомобиль вылетел с моста и повис над рекой (видео)
13:46, 26 февраля 2020Происшествия
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Водитель смог самостоятельно выбраться из салона.
Пострадавших в результате ДТП нет / скриншот из видео
В Днепропетровской области автомобиль вылетел с моста и повис над рекой.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
На рассвете водитель ехал по переправе в Кривом Роге. Вероятно, скорость была великовата, а дорога - скользкая. Легковушку развернуло и задней частью понесло в пропасть. Но машина четко вошла сквозь опоры ограждения моста и зависла над пропастью.
Водитель смог самостоятельно выбраться из салона. Пострадавших нет. Спасатели, прибывшие по вызову, вытащили автомобиль на дорогу с помощью троса.
В Днепропетровской области автомобиль вылетел с моста и повис над рекой
Как сообщал УНИАН, на трассе Киев-Чоп во Львовской области столкнулись шесть автомобилей.
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