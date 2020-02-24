На Харьковщине перевернулся грузовик, перевозивший 180 свиней: часть животных погибла (фото)
21:32, 24 февраля 2020Происшествия
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В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир автомобиля.
Информация о ДТП зарегистрирована в Чугуевском отделе полиции / hk.npu.gov.ua
В Харьковской области перевернулся грузовик, перевозивший 180 свиней, часть животных погибла.
Читайте такжеВ Николаеве Range Rover опрокинул маршрутку – есть погибшая и пострадавшие (фото, видео)Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области. Авария произошла сегодня в 15:15 в селе Коробочкино Чугуевского района.
22-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом, перевозивший 180 свиней, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир автомобиля. Его доставили в местную больницу. Часть животных погибла.
Информация о ДТП зарегистрирована в Чугуевском отделе полиции.
Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве маршрутка врезалась в грузовик.
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