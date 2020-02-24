На Харьковщине перевернулся грузовик, перевозивший 180 свиней: часть животных погибла (фото)

В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир автомобиля.

В Харьковской области перевернулся грузовик, перевозивший 180 свиней, часть животных погибла.

Читайте такжеВ Николаеве Range Rover опрокинул маршрутку – есть погибшая и пострадавшие (фото, видео)Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области. Авария произошла сегодня в 15:15 в селе Коробочкино Чугуевского района.

22-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом, перевозивший 180 свиней, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир автомобиля. Его доставили в местную больницу. Часть животных погибла.

Информация о ДТП зарегистрирована в Чугуевском отделе полиции.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве маршрутка врезалась в грузовик.