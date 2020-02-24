В аэропорту "Одесса" задержали иностранцев с поддельными британскими визами, выдававших себя за супругов

Двое граждан Турции купили поддельные шенгенские визы за 1,3 тыс. долл., и намеревались через Украину попасть в страны ЕС.

В международном аэропорту «Одесса» 23 февраля задержаны иностранцы с поддельными британскими визами, выдававшие себя за супругов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«Вчера вечером в аэропорт «Одесса» авиарейсом из Стамбула прибыли двое граждан Турции, которые представились мужем и женой. По словам туристов, в их планы входило посетить страны Европы и полюбоваться местными достопримечательностями», - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, после первичной беседы у пограничников возникли сомнения в правдивости заявленной цели путешествия. Поэтому иностранцев пригласили для проведения дополнительного собеседования

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Во время дополнительной проверки пограничники заметили в паспортах граждан Турции – поддельные визы Великобритании. Как выяснилось, семейные отношения иностранцев – легенда, которая была придумана для пересечения границы с целью въезда в страны Евросоюза.

Также «супруги» признались, что поддельные шенгенские визы они купили заблаговременно в сети Интернет за 1,3 тыс. долл.

За попытку незаконно попасть в Украину иностранцев вернули обратным рейсом. Также вынесено решение о запрете их въезда в Украину сроком на 3 года.