В Киеве BMW столкнулся с Nissan и влетел в остановку с людьми, есть пострадавшие (фото, видео)

Водителей автомобилей госпитализировали, люди на остановке не пострадали.

На перекрестке улиц Петра Запорожца и Перова в Киеве столкнулись два автомобиля, водители обеих машин пострадали.

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Как сообщает “Информатор”, инцидент произошел около 22:00 в субботу, 22 февраля. Nissan пытался повернуть с Запорожца на бульвар, не пропустил BMW и столкнулся с ним, от чего «немца» снесло в остановку общественного транспорта. Там в этот момент находились люди.

К счастью, люди на остановке быстро сориентировались и не пострадали. Водителей автомобилей госпитализировали.

Один из очевидцев заявил, что за рулем автомобиля, который влетел в остановку, находился водитель в состоянии алкогольного или же наркотического опьянения и он, якобы, сильно превысил допустимую скорость. Ни сам мужчина, ни правоохранители эту информацию не прокомментировали.

Обе машины получили серьезные повреждения, на место даже прибыли сотрудники ГСЧС, чтобы избежать возгорания автомобилей. Также там работали полиция и медики. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее в Запорожье водитель легковушки, пытаясь скрыться с места аварии, насмерть сбил 56-летнюю женщину.