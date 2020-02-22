В Запорожье водитель легковушки сбил женщину, убегая с места ДТП (фото)

От полученных травм пешеход скончалась в карете скорой помощи.

В Запорожье водитель легковушки, пытаясь скрыться с места аварии, насмерть сбил 56-летнюю женщину.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области.

Предварительно установлено, что 21 февраля водитель автомобиля "Дэу Ланос" 1986 года рождения на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Добролюбова допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry.

"Пытаясь покинуть место ДТП, он на перекрестке с проспектом Металлургов выехал на полосу встречного движения, на тротуар распределительного газона, где совершил наезд на женщину-пешехода. После чего столкнулся с бетонными отбойником", - рассказали в полиции.

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В результате аварии женщина 1964 года рождения от полученных травм скончалась в карете скорой помощи.

Водителя обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Днепре водитель авто сбил трех человек, убегая от полиции. Двое людей - мужчина и ребенок получили тяжелые травмы, еще один человек - отец ребенка погиб на месте. Жертвой аварии стал Александр Усачев - популярный ведущий праздников и организатор мероприятий в Днепре. Ему было 30 лет.