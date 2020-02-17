В Одессе задержали шестерых злоумышленников, которые похитили мужчину из-за долга

В полиции не уточняют сумму долга, из-за которой произошло похищение.

В Одессе задержаны шестеро злоумышленников, похитивших в Киеве задолжавшего деньги мужчину.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на прошлой неделе шестеро мужчин в возрасте от 29 до 50 лет на автомобилях приехали в Киев, где временно проживал житель Одессы, задолжавший им деньги.

Как отмечается, злоумышленники выследили мужчину в столице – возле дома, где он проживал, силой «затолкали его в один из своих автомобилей» и увезли в Одессу.

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По дороге подозреваемые били потерпевшего, и разрешили отправить с мобильного телефона сообщение отцу, чтобы тот к их приезду собрал необходимую сумму денег. Отец потерпевшего обратился в Малиновский отдел полиции города, и на встречу со злоумышленниками пришел вместе с правоохранителями.

Похитителей задержали. Все они – жители Одессы, двое из них – уроженцы Закавказья.

Мужчинам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

В качестве меры пресечения двум из них суд избрал содержание под стражей, четырем – круглосуточный домашний арест. Продолжаются следственные действия.

В полиции не уточняют сумму долга, из-за которой произошло похищение, а также на что именно мужчина одалживал деньги.