На Ривненщине пьяный солдат-срочник потерял табельное оружие – его ждет суд

Оружие военный потерял в нетрезвом состоянии во время несения службы.

На Ривненщине в Сарненском районе будут судить солдата-срочника за потерю пистолета с травматическими патронами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Ровенского гарнизона, завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении военнослужащего срочной службы одной из воинских частей.

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«Солдат обвиняется в потере пистолета, заряженного 12-ю травматическими патронами, в результате нарушения правил хранения, совершенных в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 413 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования установлено, что указанный боец в январе 2020 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения и действуя по неосторожности, во время несения службы потерял пистолет.

Как сообщила УНИАН специалист по связям с общественностью Территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницкий, Екатерина Герасимук, событие имело место в Сарненском районе, который на Ровенщине называют янтарным клондайком.

«Там нередко случаются столкновения между правоохранителями и янтарокопателями... К урегулированию конфликтов нередко привлекаются дополнительные силы полиции и военнослужащих. Каким именно образом произошла потеря оружия, будет выясняться во время судебного заседания», - отметила она.

Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.

Санкция инкриминируемой солдату статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок до трех лет.