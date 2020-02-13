"Мы работаем – вы наслаждаетесь": в Луцке разоблачили салон эротического массажа (видео)

Кадры разоблачения салона обнародовали местные журналисты.

В центре Луцка местные журналисты разоблачили салон интимного массажа, замаскированный под салон красоты.

Читайте такжеВ центре Киева разоблачили "массажный салон", где за 700 гривень предоставляли секс-услуги (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кадры разоблачения обнародовали луцкие журналисты, которые решили с камерой зайти в якобы массажный салон. Девушки, которые там находились, возмутились и просто в халатах выбежали на улицу.

Тем временем на витрине салона висит вывеска: «Мы работаем, а вы наслаждаетесь». Клиентам предлагают маникюр, педикюр, и нет ни слова об эротическом массаже.

На сайте же салона пишут, что он работает круглосуточно, и информации здесь значительно больше: в прайсе – десятки видов массажа. К примеру, здесь можно "поиграть" с медсестрой или строгой учительницей. Кроме того, массажисток может быть одновременно несколько.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве закрыли сеть «массажных» салонов с проститутками.