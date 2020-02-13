"Кина не будет": тернополян оставили без кинотеатров

Из-за местного бизнес-конфликта жители областного центра не имеют возможности смотреть новые кинокартины на большом экране.

В Тернополе прекратил работу единственный кинотеатр сети «Синема сити», в котором регулярно транслировали прокатные фильмы.

Как сообщила УНИАН директор тернопольского кинотеатра сети Татьяна Басалига, вчера учреждению отключили электричество, без которого функционирование всех 4-х кинозалов невозможно.

Следовательно, кинотеатр прекратил свою работу, и горожане не имеют возможности смотреть современные фильмы на большом экране.

В торгово-развлекательном центре «Подоляне», в котором расположен кинотеатр, свой отказ продлить срок аренды для «Синема сити» объяснили тем, что кинотеатр не проводил модернизации, несмотря на многочисленные замечания со стороны дирекции ТРЦ.

«Для примера в Киеве и Виннице кинотеатры сети обновились и оснащены технологией 4DX, более 20 спецэффектов позволяют зрителю погрузиться в кинореальность», – говорится в обнародованной официальной позиции ТРЦ.

Руководство «Подолян» заявило, что расценило нежелание модернизировать кинотеатр как «пренебрежение к тернополянам, которые 10 лет были лояльными зрителями», следовательно, после завершения 10-летнего срока аренды решили соглашение не продлевать.

В свою очередь «Синема сити» право на продление аренды сейчас отстаивает в Хозяйственном суде Тернопольской области, куда обратилось еще 6 февраля.

С началом судебного спора кинотеатр обнародовал официальное заявление, в котором обещал, что продолжит трансляцию фильмов до окончательного решения суда. Однако после обесточивания культурное заведение вынуждено был прекратить работу.

Справка УНИАН. Кроме «Синема сити» в Тернополе также есть однозальный кинотеатр «Дворец кино»; фильмы в нем транслируются нерегулярно, преимущественно во время местных кинофестивалей. Также бывший кинотеатр «Победа» как кинотеатр в настоящее время не функционирует; в нем проводятся различные выставки, творческие встречи, тренинги и тому подобное.