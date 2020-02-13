В Одессе оправдали экс-начальника СИЗО, в котором заключенный убил и расчленил инспектора

Начальник изолятора заявил, что понятия не имел, почему опасный преступник оказался на хозяйственном дворе, где была убита инспектор.

Малиновский районный суд Одессы признал невиновным подозреваемого в халатности Вячеслава Коваля – бывшего начальника Одесского следственного изолятора, в котором заключенный в 2017 году убил и расчленил Алену Порошенко, работавшую в этом СИЗО инспектором.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из приговора суда.

По версии следствия, мужчина, будучи начальником госучреждения «Одесское учреждение исполнения наказаний №21» (СИЗО), не выполняя свои служебные обязанности, недобросовестно относился к службе, грубо нарушал требования Закона Украины «О предварительном заключении» и пр. В частности, зная, что не соблюден режим содержания заключенного Василия Чемериза, который все время находился в хозчасти, он не принял мер по пресечению нарушения.

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Кроме того, чиновник не организовал обыск помещения, в котором находился этот заключенный, и поэтому у злоумышленника не были изъяты колюще-режущие предметы.

По мнению следствия, бездействие начальника привело к тому, что в августе 2017 г. Чемериз на территории хозяйственного двора СИЗО нанес Порошенко смертельные ножевые ранения - в сердце и живот. Затем, чтобы скрыть убийство, с помощью топора расчленил тело и выбросил в мусорный бак.

Служебная халатность начальника привела к тому, что государство обязано было выплатить родственникам погибшей крупную денежную компенсацию – 500 тыс. грн.

Обвиняемый свою вину не признал, заявив, что ничего не знал о пребывании опасного заключенного в хоздворе, и разрешений на это не давал.

Он также утверждает, что содержащиеся в деле некоторые материалы недействительны, так как были изъяты прокурорами в «помойке подсобного помещения, где хранились для розжига дров». Кроме того, проводимые до ЧП проверки не выявляли нарушений, в частности, пребывание в хоздворе опасного заключенного.

Бывший замначальника изолятора по оперативной работе заявил в суде, что Чемериза привлекли к хозработам, когда он был на больничном. По словам этого свидетеля, согласно правилам, на хозяйственно-бытовых объектах должны работать наемные работники, но из-за некомплекта привлекались заключенные, которые подбирались отделом социально-психологической службы и спецотделом. Контроль за хранением режущих предметов входит в компетенцию дежурной часть изолятора, режимной части, контроллеров, а начальник СИЗО самостоятельно контролировать работу и место пребывания заключенных не должен.

Родная сестра Порошенко сообщила в суде, что в общей сложности получила компенсацию 1,2 млн грн и каких-либо жалоб от сестры на действия руководства СИЗО не слышала.

В результате, райсуд признал Коваля невиновным и оправдал его в связи с недоказанностью преступления.

Гражданский иск прокурора в интересах государства о взыскании с него 500 тыс. грн суд оставил без рассмотрения.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2017 г. в Одесском СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора Алену Порошенко. Останки, сложив в полиэтиленовые кульки, убийца бросил в мусорный бак. В преступлении разоблачили 39-летнего заключенного Василия Чемериза. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В момент совершения убийства Порошенко Чемериз находился под следствием за разбойное нападение.

Полиция по факту убийства начала расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО.

Подозреваемого в целях его безопасности перевели в Николаевский СИЗО.

В марте 2018 г. обвиняемый заявил в суде, что убил инспектора якобы по требованию двоих человек, которые ему угрожали, - сотрудника Одесского СИЗО и заключенного, который уже вышел на свободу. Якобы данное преступление было «заказано», чтобы сместить с должности «начальника тюрьмы». Позднее в зале суда он заявлял, что опасается за свою жизнь.

В мае 2019 г. Малиновский райсуд Одессы приговорил Чемериза к пожизненному заключению.