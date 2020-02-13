В Киеве в очереди в поликлинике умер мужчина - СМИ

В поликлинике, как оказалось, не нашлось ни одного врача, чтобы оказать пациенту первую неотложную помощь.

В четверг, 13 января, в Киеве в Центральной поликлинике Голосеевского района случилось жуткое ЧП, 40-летний мужчина скончался в очереди на прием ко врачу.

Об этом сообщила местная жительница Елена Кагал, передает Апостроф.

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По предварительной информации, мужчине стало плохо в очереди на гастроскопию. При этом, в поликлинике, как оказалось, не нашлось ни одного врача, чтобы оказать пациенту первую неотложную помощь.

"За лекарствами первой помощи в аптеку бежали люди из очереди. "Скорую" ждали 30 минут... Врачи поликлиники не могли ничего сделать. Как они говорили - просто нечем. Мужчину не спасли. "Скорая" лишь констатировала смерть", - сообщила возмущенная местная жительница.

Напомним, в июне прошлого года в Консультативно-диагностическом центре Соломенского района по адресу улица Гарматная, 36, умерла пожилая женщина.