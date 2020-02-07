"Слабость полиции": власть Мукачево назвала основную причину "разборок" и обратилась к Зеленскому

Обращение принято в связи со стрельбой, которая произошла сегодня утром в городе.

Мукачевский горсовет сегодня на срочного созванном внеочередном заседании принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Мукачевского городского совета.

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«Мукачевский городской совет вынужден обратиться к главе государства по личному вмешательству из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этому является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями. Стрельба в спальном районе создавала реальную угрозу жителям 86-тысячного города, которые уже не чувствуют себя в безопасности и решительно требуют надежной защиты от бандитов», - говорится в обращении.

Депутаты отметили, что Мукачево никоим образом нельзя считать каким-то особым центром преступности, проблемы с правонарушениями в городе в целом такие же, как и в других городах страны.

«Главной причиной того, что в городе регулярно происходят криминальные «разборки», считаем профессиональную слабость и крайне низкую активность городской полиции. Преступные группировки чувствуют себя все более свободно, потому что фактически не чувствуют системного, решительного и профессионального противодействия со стороны правоохранителей. Уголовный блок городского управления полиции явно слабый, на улицах города критически мало патрулей и патрульных экипажей, профилактическая работа по предупреждению правонарушений свелась к бумажным отчетам. В городе за последние годы не проведена ни одна общегородская операция по таким острыми направлениям как наркомания и оборот наркотических средств, разбой, кражи личного имущества», - говорится в обращении.

Депутаты отмечают, что городские власти Мукачево категорически против того, чтобы город был ассоциирован с территорией опасности и обращается с призывом о предоставлении неотложной и действенной правоохранительной помощи, предусматривающей, прежде всего, проведение оперативной и профилактической отработки города специальными подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии, с привлечением высококвалифицированных, опытных работников по уголовному блоку.

«Срок такой отработки, объемы привлеченных сил и средств должны быть достаточными, чтобы резко сломать негативные криминогенные явления в Мукачево, выявить и обезвредить их источники», - отмечается в обращении.

Вторым пунктом требований депутаты ставят замену руководства городского управления полиции, усиление его личного состава специалистами из других регионов страны.

Третье требование - усиление материально-технического обеспечения полиции Мукачево современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

«Надеемся на понимание руководством государства всей остроты криминогенной ситуации в Мукачево и поддержку городских властей в стремлении обеспечить спокойствие и безопасность горожан», - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, утром 7 февраля в Мукачево по ул. Сеченова произошла стрельба, в результате которой двое местных жителей получили огнестрельные ранения.

По сведениям полиции, заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника уехали в неизвестном направлении.

Пострадавшие госпитализированы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.

Данное происшествие квалифицировано по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).