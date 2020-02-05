В Винницкой области мужчина взорвал гранату в автомобиле: пострадали три человека (видео)

Потерпевших доставили в реанимацию с травмами различной степени тяжести.

В Винницкой области в результате взрыва гранаты в автомобиле травмированы три человека.

Как сообщает пресс-служба полиции области, инцидент произошел 4 февраля в Жмеринском районе.

"Около 17.00 в полицию поступило сообщение, что в селе Леляки в автомобиле Mercedes произошел взрыв, в результате которого пострадали трое мужчин в возрасте 21, 34 и 36 лет", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что между нетрезвыми мужчинами, которые находились в салоне автомобиля, возник конфликт на бытовой почве. 36-летний участник спора достал гранату, предварительно РГД-5, и привел ее в готовность, после чего произошел взрыв. Потерпевших доставили в реанимацию с травмами различной степени тяжести.

"Впоследствии выяснилось, что в салоне легковушки находился еще один 52-летний мужчина. Он телесных повреждений не получил, так как успел выпрыгнуть из машины", - рассказали в полиции и добавили, что выясняют источник происхождения гранаты.

По факту начато уголовные производства по статьям о покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, в Днепре взорвалась граната, прикрепленная к легковушке.