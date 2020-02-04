В Днепре взорвалась граната, прикрепленная к легковушке (видео)

В полиции дело квалифицируют как "покушение на убийство".

В центре Днепра водитель сел за руль автомобиля, завел двигатель и сработала граната, закрепленная возле колеса.

Громкий взрыв прогремел примерно в полдень во дворе многоэтажки, говорится в сюжете ТСН.

Инцидент обошелся без пострадавших. Осколками изрешетило автомобили рядом, но прохожие во время взрыва были на безопасном расстоянии.

"Сел в машину, завел. И только он немного отъехал - сразу рвануло! Взрыв очень большой был! Сильный! И сразу дым, черный большой дым! Я испугалась и убежала домой", - рассказала свидетель происшествия.

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46-летнему водителю тоже повезло, он выжил и даже избежал ранений - во время взрыва сработали подушки безопасности. Эксперты говорят, что разорвалась боевая граната. Теперь ищут, кто ее установил и по каким мотивам.

В полиции дело квалифицируют как "покушение на убийство". Владелец авто – предприниматель из Одесской области, который занимается строительными работами. В многоэтажке, возле которой произошел взрыв, он снимает жилье. Сам потерпевший сейчас заявляет, что ни с кем конфликтов не имел.

"Дали предварительное заключение, что взорвалась граната РГД-5. Водитель сотрудничает со следствием. Однако не представляет, с чем может быть связан этот инцидент. Будем рассматривать все возможные версии, начиная от рода деятельности личности водителя и его возможных мотивов", - прокомментировала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Першотравенске Днепропетровской области 18 января от взрыва гранаты в гараже погиб его владелец.