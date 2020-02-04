Полиция установила личность мошенника, который из тюрьмы выманил 365 тысяч гривень у жительницы Тернопольщины

Женщина добровольно перевела деньги, собранные на лечение пострадавших от взрыва детей. Часть средств правоохранителям удалось заблокировать на счетах.

Правоохранители установили личность мошенника, который из тюрьмы по телефону выманил у жительницы Тернопольской области 365 тысяч гривень, которые благотворители собрали на лечение детей, пострадавших от взрыва во время репетиции Рождественского вертепа в начале января.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, правоохранители выяснили, что мать одного из пострадавших была введена в заблуждение телефонным мошенником и перевела средства на электронные кошельки жителей четырех областей.

По данным полиции, подозреваемый (1984 года рождения), который звонил матери пострадавшего ребенка, в настоящее время отбывает наказание в тюрьме в Днепропетровской области за кражи и грабежи. О сборе средств он узнал через Интернет, где также получил контакты женщины, которой благотворители присылали деньги на лечение пострадавших детей.

По данным полиции, своим товарищам злоумышленник сказал, что выиграл крупную сумму денег в букмекерской компании, и, поскольку находится в тюрьме, деньги снять не может, поэтому попросил их сделать это вместо него.

В общем деньги снимали более 100 человек в Днепровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. У правоохранителей уже есть фото каждого из них, установлены личности каждого.

Также установлено, что снятые средства сообщники переводили на 4 карточки приближенных к мошеннику людей. Сейчас ведутся действия по блокированию средств на этих счетах. Часть осталась на руках у злоумышленников, которые успели их снять, но не перевели дальше. Оперативники проводят действия по изъятию этих средств.

Правоохранителям совместно со службой безопасности финансового учреждения сначала удалось заблокировать 35 тыс. грн, а вскоре еще 80 тыс. грн, которые сообщники мошенника не успели снять. Эти средства вскоре вернут обманутой женщине.

Также следователи устанавливают, почему в месте лишения свободы заключенный пользовался мобильным телефоном.

Как сообщал УНИАН, 3 января 8 детей в возрасте от 12 до 17 лет пострадали от взрыва газа во время репетиции Рождественского вертепа в селе Угринов Подгаецкого района. У всех пострадавших медики констатировали ожоги лица и конечностей I-II степени.

По факту взрыва, к которому привела халатность работников во время сварочных работ на газопроводе, открыто уголовное производство.

27 января матери одного из пострадавших позвонил неизвестный и мошенническим путем выманил у нее все собранные средства - 365 тыс. грн.

Женщина поверила, что такая сумма не умещается на одном счете, и по указанию мошенника перечислила средства на неизвестные электронные кошельки через платежные терминалы.